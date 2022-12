Legenda skoków wprost o Małyszu. "Polacy grozili mi śmiercią"

Janne Ahonen to wielka ikona skoków narciarskich. W pierwszej dekadzie XXI wieku fiński zawodnik niejednokrotnie toczył na skoczni zażarte boje z polskim "Orłem" - Adamem Małyszem. Ta rywalizacja oraz to że urodzony w Lahti skoczek bywał na skoczni bardzo zamknięty w sobie sprawił, że przez długi czas nie cieszył się on sympatią kibiców w naszym kraju. Ba, teraz przyznał nawet, że Polacy czasem grozili mu śmiercią, lecz... był ich kolegą, gdy przegrywał z naszym mistrzem.