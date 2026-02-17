Legenda skoków ruszyła do Wąska. Wszystko się nagrało. Piękne obrazki

Srebro i brąz - tak przed poniedziałkowym konkursem duetów prezentował się dorobek medalowy na tych igrzyskach Kacpra Tomasiaka. Kolekcja została powiększona o jeszcze jedno srebro, bowiem w parze z Pawłem Wąskiem "Biało-Czerwoni" wywalczyli we wspomnianych zmaganiach tytuł wicemistrzów olimpijskich.

Cały konkurs był niezwykle emocjonujący, a dodatkowej dramaturgii dodały wydarzenia z 3. serii. Tuż przed skokami czołówki w Predazzo całkowitemu załamaniu uległy warunki pogodowe. Ze stabilnie wiejącego wiatru w plecy zaczęło wiać pod narty, a do tego pojawiły się intensywne opady śniegu. Z tego względu pod znakiem zapytania stanął sens kontynuowania konkursu.

Mimo to swój finałowy skok zdążył oddać jeszcze wspomniany Tomasiak, lecz jego prędkość najazdowa przez zalegający w torach śnieg była znacznie niższa od poprzedników. Po dłuższym oczekiwaniu 3. seria została odwołana, a końcowy wynik stanowiły rezultaty po 2. seriach.

Tym samym srebro trafiło właśnie do Polski. Sukces ten jest szeroko komentowany i spotkał się z mnóstwem pozytywnych słów. Nie brakuje także gratulacji skierowanych do skoczków. Co ciekawe, w Predazzo obecny był także były legendarny skoczek, Gregor Schlierenzauer. Ten docenił występ naszych zawodników w odpowiedni sposób.

Schlierenzauer nagrany z Wąskiem. Piękny widok

53-krotny zwycięzca zawodów Pucharu Świata w pewnym momencie poszedł do srebrnych medalistów i pogratulował świetnego wyniku. Co więcej, kamery uchwyciły, jak ściska on Pawła Wąska.

Teraz skoczków czeka dłuższa przerwa od startów. Najbliższe zawody Pucharu Świata odbędą się dopiero na przełomie lutego i marca na skoczni "mamuciej" w Bad Mitterndorf (K-200). Kadra na ten weekend nie jest jeszcze znana i dopiero zostanie ogłoszona.

Apoloniusz Tajner o Kacprze Tomasiaku: Dojrzałość. On to ma w sobie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 TOBIAS SCHWARZ AFP

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Gregor Schlierenzauer SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP