Legenda skoków narciarskich drży. Zacięta walka o miejsce w Pucharze Świata

Simon Ammann to czterokrotny mistrz olimpijski. Był mistrzem świata w Sapporo na dużej skoczni (2007) i mistrzem świata w lotach (2010). W sezonie 2009/2010 wywalczył Kryształową Kulę. W sumie wygrał 23 konkursy Pucharu Świata . Bez dwóch zdań to kultowa postać skoków narciarskich.

Problemy Simona Ammanna, ale weteran się nie poddaje

Ammann przygotowania do tej zimy rozpoczął z opóźnieniem, bowiem zatrzymały go obowiązki na uczelni, gdzie musiał zaliczyć egzaminy. Do tego wszystkiego zmienił narty. Z Fischera przeniósł się na Slatnary. To tylko spotęgowało problemy.