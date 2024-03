Legenda nie wytrzymała. Dosadny komentarz na temat afery w norweskiej kadrze

Nie tylko reprezentanci Polski w skokach narciarskich zmagają się w tym sezonie z wieloma problemami. Sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie także u naszych rywali ze Skandynawii. Zawodnicy norweskiej kadry po mistrzostwach świata w lotach w Bad Mitterndorf postanowili wysłać list do Norweskiej Federacji Narciarskiej , wyrażając swoje niezadowolenie ze współpracy z trenerem Alexandrem Stoecklem. Po tym, jak wiadomość o liście tym trafiła do mediów z całego świata, wielu dziennikarzy nie potrafiło uwierzyć w to, co dzieje się wewnątrz kadry Norwegów. Panowie bowiem nieprzerwanie od 2011 roku współpracowali z austriackim szkoleniowcem i ani razu nie żalili się publicznie na to, jak Stoeckl wykonuje swoje obowiązki.

