Kibice czekając na nowy sezon skoków narciarskich spoglądali przede wszystkim w kierunku Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski już wcześniej zapowiedział zakończenie kariery sportowej, a kampania 2025/26 miała być dla niego "ostatnim tańcem". Wielu zastanawiało się w jakiej formie do pożegnalnego sezonu przystąpi jedna z legend tego sportu.

Myśleniem życzeniowym było liczenie na to, że Kamil Stoch nagle włączy się do walki o medale na igrzyskach olimpijskich. Nikt się jednak nie spodziewał, że już na starcie sezonu narodzi się nowa gwiazda polskich skoków narciarskich. Po bardzo udanym sezonie letnim 18-letni wówczas Kacper Tomasiak szturmem wszedł do cyklu Pucharu Świata.

Tomasiak od pierwszego konkursu popisywał się regularnością. Już w pierwszych konkursach wyśrubował swój najlepszy wynik w PŚ, kończąc konkursy w Wiśle oraz Engelbergu na piątej lokacie. Debiut w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni zakończył na 12. pozycji.

Życiowy sezon Kacpra Tomasiaka. Legendarny skoczek nie ma złudzeń

Szczyt formy Polaka przyszedł na zimowe igrzyska olimpijskie. 19-letni Tomasiak zaszokował wszystkich, sięgając w Predazzo niemal po pełną pulę. Zaczęło się od srebrnego medalu wywalczonego na skoczni normalnej. Kilka dni później na większym z włoskich obiektów Polak zdobył brąz. Do kompletu Tomasiak w duecie z Pawłem Wąskiem sięgnął po wicemistrzostwo olimpijskie.

Tomasiak w przeciągu zaledwie kilku dni przeszedł do historii skoków narciarskich, wskakując jednocześnie do ścisłej światowej czołówki. 19-letniego Polaka chwalą niemal wszyscy. W tym gronie znajduje się również Thomas Morgenstern. Legendarny Austriak w rozmowie ze "skijumping.pl" jasno odniósł się do przyszłości Tomasiaka.

- Kacper był w tym roku naprawdę świetny. Poznałem go pierwszy raz rok temu, tutaj na Red Bull Skoki w Punkt. Był w mojej drużynie. Był bardzo młodym, twardym chłopakiem i w tym roku zdobył trzy medale na igrzyskach, w tym dwa indywidualne - absolutnie fantastyczne, świetne osiągnięcie. Myślę, że będzie się rozwijał i czeka go świetna, bardzo udana przyszłość - komplementował Polaka "Morgi".

Były skoczek nie omieszkał wypowiedzieć się również w temacie ogólnej kondycji skoków narciarskich w naszym kraju. Morgenstern nie ukrywał, że niezbędni są nowi, młodsi zawodnicy, którzy będą gotowi w najbliższej przyszłości zająć miejsce doświadczonych Dawida Kubackiego oraz Piotra Żyły.

- Mam nadzieję, że pojawią się młodzi zawodnicy, którzy będą Kacpra naciskać. Starsi zawodnicy? Kamil zakończył karierę w tym roku. Dawid i Piotrek też są już starsi, więc pewnie nie mają przed sobą wielu sezonów. Mam nadzieję, że są jacyś młodzi zawodnicy. Wy lepiej wiecie, ilu młodych skoczków posiadacie. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że przed Polską jest pomyślna przyszłość - dodał Austriak.

Kacper Tomasiak został dwunastym nastoletnim medalistą olimpijskim w historii skoków. Przed nim na listę wpisał się Thomas Morgenstern

