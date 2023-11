Bardzo źle układa się dla polskich skoczków nowy sezon. Do tej pory po dwóch konkursach indywidualnych w Ruce punkty w Pucharze Świata zanotowali jedynie Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł nie zakwalifikowali się nawet do niedzielnego konkursu. Coraz większa krytyka spada przez to na Thomasa Thurnbichlera. W obronę trenera wziął Wojciech Fortuna. Zdaniem legendy polskich skoków powinien on otrzymać kredyt zaufania.