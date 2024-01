Legenda austriackich skoków pilnuje bezpieczeństwa na MŚ w lotach

Aleksander Zniszczoł: Do zawodów podchodzę ze spokojem. WIDEO

Biały balon nad skocznią na Kulm. Steruje nim Andreas Kofler

To bezzałogowy balon wypełniony helem z zamontowanymi kamerami. To pilotażowy projekt austriackiego ministerstwa spraw wewnętrznych . Balon może się wznieść na wysokość 95 metrów.

On, podobnie jak drony i helikoptery, przesyła obraz na żywo do centrali operacyjnej. To pomaga płynnie sterować ruchem kibiców w okolicach skoczni, a tych ma być w sobotę i niedzielę ponad 20 tysięcy.