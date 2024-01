Kariera Macieja Kurzajewskiego w TVP rozpoczęła się od wygranego stażu w redakcji sportowej. W ten sposób przed 30 laty trafił pod skrzydła Włodzimierza Szaranowicza, a po jakimś czasie (z krótką przerwą na pracę w TVN) obsadzono go w rolach gospodarza programu informacyjnego "Sportowy Express" oraz "Sportu" emitowanego po głównym wydaniu "Wiadomości". Od tamtej pory zdawał się cieszyć zaufaniem szefostwa, które zlecało mu coraz to nowe zadania, niekoniecznie związane ze sportem.

Najważniejsze podziękowania kieruję również do naszych Widzów. Dziękujemy Wam za codzienną obecność przed telewizorami. To dzięki Wam program „Pytanie na Śniadanie” ma sens i jest najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za Wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy

Co dalej z Kurzajewskim i TVP? Wygląda na to, że do zupełnego rozstania nie dojdzie. Potwierdzają się bowiem właśnie słowa dyrektora TVP Sport, Jakuba Kwiatkowskiego, który sygnalizował, że nie szykuje wielkich zmian w prowadzonym przez siebie zespole. Przy tej okazji wymienił zresztą nazwiska i Macieja i Przemysława Babiarza .

Już wszystko jasne w sprawie Macieja Kurzajewskiego. Znów pojawił się na antenie TVP