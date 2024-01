Teraz sprawy właściwie całkiem się wyjaśniły. O komentarz poproszono bowiem Jakuba Kwiatkowskiego , od niedawna dyrektora TVP Sport. Prosto z mostu odpowiedział na pytanie o to, czy można spodziewać się rewolucji w prowadzonej przez niego redakcji.

Już wszystko jasne. Chodzi o przyszłość Kurzajewskiego i Babiarza w TVP, a także o transmisje ze skoków

Ostatnio dużo mówiło się o Maćku Kurzajewskim, Przemku Babiarzu, a jeden i drugi są w Zakopanem i pracują przy skokach. Przemek Babiarz ma ważną umowę z TVP, jest to legenda komentarza w polskiej telewizji, także w ich przypadku nie należy spodziewać się żadnych sensacyjnych ruchów

A to jeszcze nie wszystko. Spieszy też z następnymi nowinami, raczej gorszymi z punktu widzenia widzów TVP. Jeśli ci liczyli, że niebawem transmisje ze skoków narciarskich na dobre wrócą na antenę nadawcy publicznego, muszą przełknąć gorzką pigułkę rozczarowania .

"Jeszcze przez dwa sezony licencja należy do Discovery, czyli do TVN-u i Eurosportu, tak że na ten moment szanse na powrót skoków na stałe do TVP są w zasadzie żadne. Raczej nasza konkurencja nie będzie planowała i chciała dzielić się z nami sublicencją" - nie zostawia złudzeń Jakub Kwiatkowski.