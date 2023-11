Latem nie przestawał zachwycać. Teraz ma chrapkę na triumfy w PŚ

Gregor Deschwanden to postać, której raczej nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi sportów zimowych, a w szczególności skoków narciarskich. Pochodzący ze Szwajcarii zawodnik co prawda do tej pory nie odnosił większych sukcesów, jednak podczas tegorocznej edycji cyklu Letnich Grand Prix u 32-latka nastąpiło przełamanie, którego chyba mało kto się spodziewał.

Gregor Deschwanden zaskoczył latem. Teraz chce odnieść równie wielki sukces w Pucharze Świata

Dla mnie i mojej motywacji to było super. Myślę, że rywalizacja z Władimirem, napędzała nas obu. Na pewno musiał się napracować, żeby wygrać cały letni cykl. Przypuszczam, że i widzom mogło się to podobać, bo czasem Letnie Grand Prix bywało nudne. W tym roku mieliśmy zaciętą rywalizację, ciągle coś się działo. To było dla mnie odświeżające, bardzo chciałem go pokonać

Deschwanden chciałby, aby imponujące wyniki w sezonie letnim przełożyły się także na dobre występy w Pucharze Świata. "Moja lepsza dyspozycja pojawiła się już pod koniec poprzedniej zimy, zbliżyłem się do najlepszych na świecie. Później były igrzyska europejskie w Zakopanem, gdzie zdobyłem brązowy medal, co dodało mi pewności siebie. Bardzo tego potrzebowałem. Nowy rozdział rozpoczyna się jednak w momencie przejścia na tory lodowe. Chodzi o jak najlepszą adaptację do tych torów. Moim zdaniem zimą jest skakać nawet łatwiej niż latem, bo rozbieg jest bardziej gładki i łatwiej zachować równowagę, a to jeden z kluczowych czynników. Jak przenieść formę z lata na zimę? Musisz próbować być jeszcze lepszy. Jestem na dobrej drodze i dam z siebie wszystko, by tej zimy skakać na najwyższym poziomie" - oznajmił.