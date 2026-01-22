Kwalifikacje do mistrzostw świata w lotach narciarskich na skoczni HS 235 w Oberstdorfie zostaną rozegrane dzisiaj o godzinie 17:00. Transmisję na żywo z kwalifikacji w TV będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online z obu sesji będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Konrad Niedźwiedzki: Mamy propozycję, by organizować ME 2026 i prawdopodobnie z niej skorzystamy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mistrzostwa świata w lotach 2026. Kwalifikacje. O której godzinie skoki w Oberstdorfie? [NA ŻYWO, TV]

Gospodarzem mistrzostw świata w lotach narciarskich 2026 jest skocznia im. Heniego Klopfera w Oberstdorfie. To właśnie na tym obiekcie jedyny indywidualny medal tej rangi wywalczył Kamil Stoch, który w 2018 roku sięgnął po srebro. Do tej pory jest to ostatni i jeden z dwóch krążków zdobyty przez Polaków w konkursach indywidualnych, obok brązu Piotra Fijasa z Planicy z 1979 roku.

Dla Stocha, który pięciokrotnie triumfował na "mamutach" w ramach zawodów Pucharu Świata, będzie to ostatnia tego typu impreza. Poza nim możemy po cichu też liczyć na przebudzenie Piotra Żyły, który jest wybitnym lotnikiem. Poza nimi do Oberstdorfu pojechali jeszcze Dawid Kubacki, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł i Klemens Joniak.

Dzisiaj rozegrane zostaną kwalifikacje do konkursu indywidualnego, który zgodnie z formułą składa się z czterech serii. Pierwsze dwie odbędą się w piątek, a już po pierwszej z zakwalifikowanej "40" w grze o medale pozostanie już tylko "30" zawodników. Z kolei pozostałe dwie serie zaplanowane są na sobotę.

Skocznia do lotów narciarskich im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie Karl-Josef Hildenbrand ESP/dpa

Piotr Żyła FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP