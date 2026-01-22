Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kwalifikacje mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie. Gdzie i o której skoki dzisiaj?

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie to jedno z najważniejszych wydarzeń kalendarza tej zimy w skokach narciarskich. Dziś zostaną rozegrane kwalifikacje. To będzie ostatnia tego typu impreza dla wybitnego lotnika, jakim bez wątpienia jest Kamil Stoch. O której godzinie kwalifikacje w Oberstdorfie? Gdzie oglądać skoki w TV dzisiaj? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Skoczek narciarski w locie podczas konkursu, w tle ośnieżone drzewa i intensywnie padający śnieg, pełna zimowa sceneria
Kamil Stoch podczas lotów narciarskich na skoczni w OberstdorfieKarl-Josef HildenbrandDPA

Kwalifikacje do mistrzostw świata w lotach narciarskich na skoczni HS 235 w Oberstdorfie zostaną rozegrane dzisiaj o godzinie 17:00. Transmisję na żywo z kwalifikacji w TV będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online z obu sesji będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport.

Konrad Niedźwiedzki: Mamy propozycję, by organizować ME 2026 i prawdopodobnie z niej skorzystamy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Mistrzostwa świata w lotach 2026. Kwalifikacje. O której godzinie skoki w Oberstdorfie? [NA ŻYWO, TV]

Gospodarzem mistrzostw świata w lotach narciarskich 2026 jest skocznia im. Heniego Klopfera w Oberstdorfie. To właśnie na tym obiekcie jedyny indywidualny medal tej rangi wywalczył Kamil Stoch, który w 2018 roku sięgnął po srebro. Do tej pory jest to ostatni i jeden z dwóch krążków zdobyty przez Polaków w konkursach indywidualnych, obok brązu Piotra Fijasa z Planicy z 1979 roku.

Dla Stocha, który pięciokrotnie triumfował na "mamutach" w ramach zawodów Pucharu Świata, będzie to ostatnia tego typu impreza. Poza nim możemy po cichu też liczyć na przebudzenie Piotra Żyły, który jest wybitnym lotnikiem. Poza nimi do Oberstdorfu pojechali jeszcze Dawid Kubacki, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł i Klemens Joniak.

Dzisiaj rozegrane zostaną kwalifikacje do konkursu indywidualnego, który zgodnie z formułą składa się z czterech serii. Pierwsze dwie odbędą się w piątek, a już po pierwszej z zakwalifikowanej "40" w grze o medale pozostanie już tylko "30" zawodników. Z kolei pozostałe dwie serie zaplanowane są na sobotę.

Duża skocznia narciarska otoczona zaśnieżonym lasem, na zeskoku ratrak przygotowujący nawierzchnię. W tle widoczna wieża startowa oraz wysokie drzewa pokryte śniegiem.
Skocznia do lotów narciarskich im. Heiniego Klopfera w OberstdorfieKarl-Josef HildenbrandESP/dpa
Piotr Żyła
Piotr ŻyłaFRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP

