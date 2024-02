Kwalifikacje dla Krafta, fatalna próba gwiazdora. Kolejny bardzo dobry skok Zniszczoła

Po współzawodnictwie w Willingen na początku lutego Puchar Świata w skokach narciarskich przeniósł się w dalekie - z perspektywy Europy - strony, trafiając kolejno do amerykańskiego Lake Placid oraz do japońskiego Sapporo. Teraz jednak zawodnicy wrócili na "Stary Kontynent" - a konkretnie do Oberstdorfu.