Kurzajewski się nie wahał, podjął decyzję i opuścił studio TVP. Ruszył do Cichopek. "Dla takiej chwili warto było"

Maciej Kurzajewski miał okazję prowadzić telewizyjne studio najpierw przy okazji transmisji konkursów w skokach narciarskich w Polsce, a następnie przy okazji mistrzostw świata w lotach na Kulm. Zakończenie zawodów niejako zbiegło się w czasie z ważnym dla niego dniem - jego 51. urodzinami. Krótko po zakończeniu obowiązków sprawnie podjął decyzję, wsiadł w auto i wrócił do domu, by spędzić czas z ukochaną, Katarzyną Cichopek, co ogłosił wszem wobec w sieci.