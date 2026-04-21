Kurzajewski postawił sprawę jasno. Tak wygląda jego relacja z Małyszem

Wielu dziennikarzy sportowych próbuje zadzierzgnąć dobre relacje ze sportowcami - te procentują czasem nie tylko na stopie zawodowej, ale też prywatnej. Maciej Kurzajewski postanowił wprost opowiedzieć o tym, co łączyło go z Małyszem.

Kurzajewski od jakiegoś czasu prowadzi podcast "Serio?". Niedawno postanowił zaprosić do niego Adama Małysza, z którym rozmawiał m.in. o jego karierze w ramach skoków, wyścigach samochodowych, a także tym, jak być prezesem związku sportowego. Widać było, że panowie nadają na podobnych falach.

Kilka lat wcześniej Kurzajewski, który był jednym z najbardziej aktywnych dziennikarzy sportowych w trakcie Małyszomanii, opowiedział o tym, jaka naprawdę relacja łączy go z Małyszem. W podcaście było to całkiem wyraźnie widać.

W rozmowie z TVP Sport w 2022 roku Kurzajewski został wprost zapytany o to, czy jest przyjacielem Małysza. Jego odpowiedź mogła niektórych zaskoczyć, bo, jak się okazało, z byłym skoczkiem nie łączy go wcale serdeczna przyjaźń, a raczej podziw z lekkiego oddalenia.

"Jest wspaniałym człowiekiem, gościem, którego zawsze będę podziwiał. Nigdy nie zabiegałem, by został moim przyjacielem. Nie wyobrażałem sobie, że można wejść na poziom przyjaźni z osobą, która jest ikoną. Absolutny, niedościgniony wzór. Musiałem mieć trzeźwe spojrzenie na jego postać. Zbytnie zbliżenie i spoufalanie nie musi być wcale dobre" - zaznaczył. Widać, że panowie darzą się dużym szacunkiem, ale jest między nimi dystans. Możliwe, że rzeczywiście wyszło im to na dobre.

