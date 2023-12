Kuriozum z udziałem polskiego skoczka. Został pokrzywdzony, Pertile komentuje

Podczas pierwszej serii niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Lillehammer doszło do absurdalnej sytuacji z udziałem Pawła Wąska. Polski skoczek poszedł do toalety, a jeden z wolontariuszy w tym czasie przez pomyłkę zabrał torbę z jego butami skokowymi i wysłał ją wyciągiem na dół. Wskutek tego zawodnik nie został dopuszczony do skoku, nawet poza kolejnością, i ostatecznie stracił szansę na zdobycz punktową. Kuriozalną sytuację dla "WP SportoweFakty" skomentował dyrektor PŚ Sandro Pertile.