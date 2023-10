Kuriozum w skokach narciarskich. Ten konkurs ośmieszył system

Przeliczniki za belki i wiatr, wprowadzone do skoków narciarskich kilka lat temu, miały w założeniu sprawić, iż konkursy będą bardziej sprawiedliwe i, co równie ważne, będą mogły być przeprowadzone mimo zróżnicowanych warunków wietrznych, przez co telewizyjne ramówki nie były tak torpedowane. I choć część kibiców kręciło nosem, że więcej jest w tym matematyki niż sportu, to jednak właściwie wszyscy zdołali się do nich zaadaptować.