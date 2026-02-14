Kuriozum w Predazzo, skoki poza kolejnością. Pertile ruszył z wyjaśnieniami

Choć zimowe igrzyska olimpijskie potrwają jeszcze ponad tydzień, to zmagania związane ze skokami narciarskimi na tej prestiżowej imprezie zostaną zakończone już w najbliższych dniach.

W planach w tym przypadku pozostaje jeszcze m.in. konkurs kobiet na dużej skoczni - i to właśnie na dzień przed tym współzawodnictwem, w sobotę 14 lutego, odbyła się sesja treningowa skoczkiń podczas której doszło do... nietypowej sceny.

Zimowe igrzyska olimpijskie. Dwa skoki w jednej serii, Abigail Strate otrzymała wyjątkową szansę

Podczas pierwszej serii na belce nie pojawiła się Abigail Strate - co oczywiście jeszcze nie byłoby niczym dziwnym, natomiast w drugiej serii Kanadyjka skoczyła dwukrotnie, poza standardową kolejnością i było to mocno nietypowe rozwiązanie. Całe zamieszanie jednak wkrótce potem wyjaśnił Sandro Pertile w rozmowie z Dominikiem Formelą z portalu Skijumping.pl.

Dyrektor Pucharu Świata stwierdził, że Strate na pierwszy skok spóźniła się przez... kontrolę antydopingową, w związku z czym organizatorzy postanowili pójść 24-latce na rękę zważywszy na fakt, że jej absencja wyniknęła z czynników niezależnych.

W zaistniałej sytuacji naszym celem było danie możliwości zawodniczce, by oddała trzy skoki treningowe. To się udało i bardzo nas to cieszy. To wyjątkowa sytuacja

Strate z dobrymi skokami, Kvandal była fantastyczna. Polki daleko w tyle stawki

Warto nadmienić, że Abigail Strate każdorazowo mieściła się dzięki swym próbom w czołowej dziesiątce skoczkiń - jej najwyższą lokatą była "piątka". Zdecydowanie najlepszą zawodniczką okazywała się zaś Eirin Maria Kvandal, która dwa razy wygrywała, a raz zajęła drugie miejsce za Niką Prevc.

Reprezentantki Polski - Anna Twardosz oraz Pola Bełtowska - znalazły się niestety z tyłu stawki. Najlepszym skokiem "Biało-Czerwonych" był ten w wykonaniu Twardosz z pierwszego treningu - 109 m dało jej wówczas tylko 35. miejsce (punkt K był zaś ustawiony na 128. metrze). Miejmy nadzieję, że we właściwym konkursie naszym kadrowiczkom pójdzie lepiej.

Zawody tymczasem zaplanowano na 15 lutego na godz. 18.45. Seria próbna rozpocznie się tymczasem o 17.30.

Abigail Strate BARBARA GINDL / APA AFP

Abigail Strate KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Eirin Maria Kvandal TOBIAS SCHWARZ AFP

