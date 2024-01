Walka o triumf w Turnieju Czterech Skoczni była emocjonująca do końca, przed ostatnimi zawodami w austriackiej części turnieju nie było pewności, kto ostatecznie stanie na najwyższym stopniu podium. Ostatecznie gwiazdor z Japonii wyprzedził o 24,5 pkt piątego w Bischofshofen Niemca Andreasa Wellingera .

Ryoyu Kobayashi udzielił unikalnego "wywiadu" polskiej telewizji

A wracając do Kobayashiego, mówimy o wielkiej sławie skoków, który w tym sezonie wrócił do wybornej dyspozycji. Nawiązuje w ten sposób do swoich największych sukcesów, którymi są dwa medale igrzysk olimpijskich (złoty i srebrny z Pekinu), a także krążki mistrzostw świata, triumfy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a teraz doszła kolejna wiktoria w TCS.