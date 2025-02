Kuriozalny problem Polaków w Lake Placid. Trzech skoczków nie wzięło udziału w treningu

Co za historia. Tylko dwóch Polaków wzięło udział w sesji treningowej w Lake Placid

We wtorkowych treningach skakało tylko dwóch naszych młodych skoczków. Byli to Kacper Tomasiak i Wiktor Szozda. Nie wzięli w nich udziału: Szymon Byrski, Tymoteusz Amilkiewicz i Klemens Joniak.

Jak się okazało, spotkała ich ta sama sytuacja, co Halvora Egnera Graneruda przed zawodami Pucharu Świata też w Lake Placid.