Kuriozalny komunikat FIS. Stoch i spółka już wiedzą. Wszystko jasne

Sezon 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich wkracza powoli w swoją najważniejszą fazę. Bez najmniejszych wątpliwości można stwierdzić, że dla skoczków najbardziej istotną imprezą w tej kampanii będą igrzyska olimpijskie w Predazzo. To tam odbędzie się walka o najważniejsze skalpy.

Ten czas wszyscy skoczkowie mają zaznaczony na czerwono w kalendarzach. Tuż przed igrzyskami odbędą się mistrzostwa świata w lotach. Wiemy już, że do Oberstdorfu Polska pojedzie bez Kacpra Tomasiaka, który dostanie szansę odpoczynku właśnie przed startem w imprezie czterolecia.

Tylko jedna seria. FIS ogłasza

Po igrzyskach pozostanie już ledwie 11 konkursów indywidualnych do rozegrania. Aż trzy z nich odbędą się na skoczni którą Kamil Stoch bardzo lubi. Mowa o Salpausselka w Lahti, gdzie nasz mistrz cztery razy wygrywał i jeszcze sześć razy stawał na niższych stopniach podium. Miejsce w Top 3 zajął tam także Paweł Wąsek.

Jeden z konkursów będzie krótszy już z samego założenia, o czym poinformowało FIS. Ze względu na odbywające się w tym terminie w Lahti Igrzyska Narciarskie piątkowe zmagania na jednej z najbardziej specyficznych skoczni w kalendarzu będą miały tylko jedną serię, co już zostało ogłoszone.

- Cała sytuacja jest zgodna z naszymi przepisami i może być traktowana jako wyjątkowy przypadek ze względu na złożoność wydarzenia, jakim są Igrzyska Narciarskie w Lahti - powiedział Sandro Pertille cytowany przez "Skijumping.pl". Weekend w Lahti rozpocznie się w czwartek 5 marca.

