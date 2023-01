Ryoyu Kobayashi zaliczył spektakularny powrót do ścisłej, światowej czołówki, wygrywając pierwszy z trzech konkursów Pucharu Świata w Sapporo. Japończyk pozostawił w pokonanym polu Dawida Kubackiego i Halvora Egnera Graneruda. Ten ostatni czuć jednak może wielki niedosyt. Z powodu zamieszania tuż przed jego pierwszym skokiem, spowodowanego defektem sprzętu na skoczni nie był on w stanie w pełni skoncentrować się na swojej próbie, co mogło przesądzić o wyniku. - Był zirytowany - podsumowywał całą sytuację trener Alexander Stoeckl.