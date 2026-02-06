Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kuriozalne sceny na ZIO. Ogłosili medal dla Polki. Na podium wszedł ktoś inny

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Jeszcze przed ceremonią otwarcie igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo organizatorzy imprezy czterolecia "wręczyli" pierwszy komplet medali. Padło na skoki narciarskie kobiet. Spiker w Predazzo z entuzjazmem ogłosił, że srebrny krążek przypadł w udziale... Poli Bełtowskiej. Polka nie dotarła jednak na podium. Zamiast niej pojawił się tam ktoś inny.

Młody sportowiec w kasku oraz goglach narciarskich trzyma skocznię narciarską i pokazuje kciuk w górę, uśmiechając się szeroko.
Pola Bełtowska EXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl
Pola Bełtowska debiutuje w igrzyskach olimpijskich. Ma 19 lat. Do Włoch nie przyleciała po medale. To ma być dla niej wielka przygoda i okazja do zebrania bezcennych doświadczeń.

W tym sezonie dwa razy punktowała w zawodach Pucharu Świata. Jej najlepszy wynik to 14. lokata w Falun. Niejednokrotnie miała problemy, by awansować do drugiej serii lub nawet do konkursu głównego.

Prevc deklasuje, pierwszy skok i od razu rekord w Predazzo. Polki jedynie tłem

Niecodzienny incydent w Predazzo. Pola Bełtowska "trafiona" przez spikera. Przyznał Polce srebrny medal

W Predazzo specjalistki od skoków narciarskich mają już za sobą kilka skoków treningowych. W próbie generalnej wzięły udział nasze reprezentantki - oprócz Bełtowskiej również Anna Twardosz.

Obok skoczni nieoczekiwanie pojawiło się podium. Ale prawdziwym zaskoczeniem był komunikat, jaki w pewnym momencie popłynął z głośników. Spiker wymienił nazwisko Polki.

- The winner of the silver medal: polish athlete, Pola Beltowska! - rozbrzmiało na pustym obiekcie.

    Wywołane zostały także dwie inne zawodniczki. Na podium pojawiły się w sumie trzy dziewczyny, ale jak się szybko okazało... żadna z nich nie jest uczestniczką igrzysk. O incydencie czytamy szerzej w serwisie Sport.pl.

    "Tak, naprawdę przekazał, że polska skoczkini zajęła drugie miejsce na igrzyskach. I ktoś wszedł na podium, ktoś się uśmiechnął, ktoś pomachał i odbierał coś, co na telebimie wyglądało jak wspomniany srebrny medal" - to fragment korespondencji z Predazzo.

    Szybko wytłumaczono całe zamieszanie. Organizatorzy postanowili przeprowadzić próbną ceremonię medalową. A nazwisko Polki zostało wybrane losowo. Na podium pojawiły się wolontariuszki, które odgrywały rolę medalistek.

    Bełtowska po najlepszym skoku treningowym była dopiero 34. Lepiej poradziła sobie Twardosz - sklasyfikowana na 12. lokacie.

    Dniem prawdy pozostaje jednak sobota, kiedy śledzić będziemy olimpijski konkurs na skoczni normalnej. Początek rywalizacji o godz. 18:45. Zmagania na obiekcie dużym zaplanowano na 15 lutego.

      Skoczkini narciarska w białym kombinezonie i kasku z goglami, trzymająca narty na ramieniu oraz machająca ręką w kierunku aparatu, wokół niej rozmyte sylwetki innych osób oraz elementy trybun.
      Pola BełtowskaTadeusz Mieczyński/PZNmateriały prasowe
      Zawodnik w kombinezonie narciarskim podczas skoku na nartach, w locie nad zeskokiem, w pełnym ekwipunku z numerem startowym, gogle i kask chronią go w trakcie konkursu.
      Pola BełtowskaFREDRIK SANDBERGAFP
      Pola Bełtowska
      Pola BełtowskaPawel Murzyn/East NewsEast News
