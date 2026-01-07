Kuriozalne oświadczenie COS i prezesa PZN Adama Małysza. Pojawiają się szczegóły

W skrócie Kontrowersje wokół funkcjonowania polskich skoczni narciarskich utrudniają przygotowanie do sezonu zimowego i treningi kadry.

Oświadczenie COS i prezesa PZN Adama Małysza podważa wcześniejsze wypowiedzi i wzbudza podejrzenia o naciski na wyciszenie sprawy.

Problemy z dostępnością i przygotowaniem skoczni wpływają negatywnie na rozwój młodzieżowych skoków oraz wyniki dorosłych zawodników.

Od początku sezonu zimowego w Interia Sport powstało już kilka tekstów o tym, że w Polsce, choć panują warunki zimowe, to nie ma gdzie skakać. Początkowo sytuacja dotyczyła dużych skoczni. Nasze kadry musiały wyjeżdżać za granicę, by oddawać skoki na śniegu.

Przez jakiś czas działał kompleks Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku, ale ostatecznie działacze przegrali z aurą. Kiedy zatem tylko pojawił się mróz, zaczęli znowu naśnieżać skocznię. Z kolei obiekty w Zakopanem długo pozostawały bez śniegu.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarską Polsat News

Dawid Kubacki rozpętał burzę

Były naśnieżone małe skocznie, ale stan ich przygotowania nie nadawał się do treningu. Rodzice, trenerzy i działacze na Podhalu byli oburzeni, bo jak mają się rozwijać skoki w Polsce, skoro młodzież nie ma gdzie trenować.

Pomiędzy świętami a Nowym Rokiem okazało się, że problem pojawił się też dla kadrowiczów. Dawid Kubacki przyjechał na Turniej Czterech Skoczni, zastępując Piotra Żyłę, i przyznał, że nie miał gdzie trenować, bo skocznia była nieprzygotowana.

- Nie miałem gdzie trenować w Polsce, bo żadna skocznia nie była dostępna. Dlatego trenowałem przede wszystkim na siłowni - wypalił skoczek po przyjeździe do Innsbrucka.

Adam Małysz podpisał się pod oświadczeniem, choć wcześniej mówił co innego. Pojawiły się naciski?

W poniedziałek pojawiło się oświadczenie, że najpierw musi zostać zgłoszona rezerwacja obiektu z wyprzedzeniem, by ten został przygotowany. I to podobno jest efekt porozumienia PZN z COS. Znajduje się też w nim błędna data treningu Kubackiego, bo w dniu, jaki widnieje w oświadczeniu, nasz skoczek rywalizował jeszcze w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu.

Pod oświadczeniem podpisali się Sławomir Luliński, dyrektor COS, Bogusława Stępień, dyrektor COS-OPO w Zakopanem oraz Adam Małysz, prezes PZN.

Aż nie chce się wierzyć, że jednak sternik związku nie stanął po stronie skoczków narciarskich, choć we wcześniejszych rozmowach z mediami mówił o tym, że są problemy na skoczniach.

Tak było w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet", gdzie Małysz mówił: - Wyjaśniamy to, ministerstwo się trochę wzięło. Podpisaliśmy porozumienie z COS, wygląda wszystko fajnie, robimy szybko przetarg, a skoczni nie ma. Przespano okres, w którym trzeba było założyć siatki, gdy spadł naturalny śnieg. Skocznia byłaby cały czas. Zrobiono ją na szybko, śnieg zszedł, bo nie było go tyle, żeby wytrzymał. No i teraz jest tak, że w sobotę po raz pierwszy skakała tam kadra B. Nie chcę już narzekać, bo wydawało się, że doszliśmy do porozumienia, a tak naprawdę niewiele się zmieniło. Nie mogę zabronić trenerom czy zawodnikom się żalić, skoro tak jest. Po to podpisaliśmy porozumienie, żeby była współpraca i sytuacja wyglądała dobrze. Tylko tak nie wygląda. Jest trochę tak, jak z tym powiedzeniem o drogowcach, zima znowu zaskoczyła...

Wygląda zatem na to, że pojawiły się naciski, by wyciszyć sprawę, bo to nie służy wizerunkowi COS, a tym samym ministerstwu sportu i turystyki. Tyle że zrobiono to nieudolnie, a sytuacja ze skoczniami powtarza się co roku. Po kłopotach z końca 2024 roku wnioski wyciągnęli jedynie w Szczyrku.

Sztab kadry polskich skoczków znowu oberwał. Pojawiły się szczegóły sytuacji w Zakopanem

Sztab polskiej kadry wyjeżdża zatem trochę z Turnieju Czterech Skoczni obity. Wpadka z fluorem na nartach Pawła Wąska wstrząsnęła całym światem skoków. To był bowiem pierwszy taki przypadek w historii. A tuż przed ostatnim konkursem w Bischofshofen Centralny Ośrodek Sportu wraz z Adamem Małyszem, prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, wydał oświadczenie, z którego wynika, że to sztab ponosi winę za to, że na czas nie został zgłoszony trening Dawida Kubackiego i przez to nie mógł on poćwiczyć przed niemiecko-austriacką imprezą.

Nie będę tej sprawy komentował, bo wszyscy w środowisku wiemy, jak jest. Przerzucanie się oświadczeniami w internecie też chyba nie jest najlepszą drogą. Były warunki, by przygotować skocznie w Zakopanem. Jak trenerzy mieli zgłaszać trening, kiedy widzą, że skocznia jest w ogóle nieprzygotowana. Tu nawet nie chodzi o Wielką Krokiew. W oświadczeniu pojawiła się data 28 grudnia, ale tak naprawdę chodziło o 31 grudnia. Dawid miał wtedy skakać, a wcześniej mieli to robić zawodnicy z kadry B. Na Wielkiej Krokwi ostatni trening był 23 grudnia, a potem trzeba było ją poprawić. Obiekt miał być gotowy na 28 grudnia, a tymczasem został otwarty bodajże 2 stycznia

W oświadczeniu zabrakło też tego, że już wcześniej do Szczyrku zostały przeniesione zawody Orlen Cup. One pierwotnie miały się odbyć w dniach 15-17 grudnia 2025 roku. Skocznie w Zakopanem jednak nie zostały przygotowane, choć wcześniej spadło na Podhalu pół metra śniegu.

W okresie świąteczno-noworocznym Interia Sport dostawała od rodziców informacje, że małe skocznie w Zakopanem są wprawdzie naśnieżone, ale nie nadają się do treningów. Zawodnicy i trenerzy sami w pewnym momencie zabrali się za ubijanie śniegu, ale w końcu odpuścili.

"Malutkie skocznie były tak przygotowane, że co drugi skok był upadek, bo były straszne muldy. Nieumiejętnie przygotowana była bula skoczni, bo była zbyt wysoko usypana" - napisał jeden z rodziców.

To jest niesamowite, ale komercyjne stoki działają bez problemu. Nawet tuż pod Średnią Krokwią są zwały śniegu, a jednak COS miał problem, by przygotować skocznię normalną. Już 6 stycznia była ona gotowa do treningów.

Z Bischofshofen - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Wielka Krokiew COS Zakopane materiały prasowe

Tak wyglądał kompleks Średniej Krokwi w dniu 22 grudnia WebCamera.pl materiały prasowe

Dawid Kubacki Grzegorz Momot PAP

Adam Małysz Lukasz Kalinowski/East News East News