Skoki narciarskie. Mackenzie Boyd-Clowes zażartował w swoim stylu

Halvor Egner Granerud ma pomysł na "udoskonalenie systemu"

Kanadyjczyk wprawdzie zgodził się z Granerudem, ale też w swoim stylu kontynuował wątek. "Uważasz, że minuta powinna mieć 100 sekund?" - zapytał Norwega, na co ten stwierdził, że byłby to dobry pomysł na "ulepszenie pomiaru czasu". "Już sam fakt, że co cztery lata mamy rok przestępny wystarczy, by pokazać, że ten system jest niedoskonały" - argumentował.