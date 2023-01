Na dzień dobry mamy w Zakopanem, gdzie odbywać się będą zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, kuriozalną sytuację. Na liście startowej do kwalifikacji widnieje tylko 51 zawodników. Odpadnie zatem jeden pechowiec. Z tego powodu opóźniono treningi i zamiast o godz. 15.30, ruszą one o godz. 16.00. Wprawdzie lista zawiera 52 nazwiska, ale Czech Benedikt Holub nie ma prawa startu w PŚ i dla niego to będzie tylko trening przed konkursem drużynowym, w którym wystąpi osiem ekip.