Kuriozalna sytuacja w Wiśle. Skok trzeba było powtórzyć, ujawniono powód

Piątek 6 grudnia dał wszystkim sympatykom skoków narciarskich przedsmak zawodów na skoczni HS 134 (K-120) w Wiśle w postaci treningów oraz kwalifikacji - a te ostatnie okazały się szczególnie pechowe dla reprezentacji USA.

Przede wszystkim należy tu wspomnieć o naprawdę groźnym upadku, jaki zaliczył Jason Colby, który trafił wkrótce potem do szpitala z (jak poinformował portal Skijumping.pl) złamanym obojczykiem. To jednak nie wszystko, bo fortuna nie uśmiechnęła się też na swój sposób do Tate'a Frantza, który został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. Reklama

Jeśli mowa zaś o Andrew Urlaubie oraz Kevinie Bicknerze, to im co prawda zaliczono skoki, ale próby Amerykanów okazały się zbyt słabe, by mogli oni cieszyć się z awansu do konkursu. Szczególny żal mógł czuć tu Bickner, który był... 51., a więc brakowało mu naprawdę niewiele, by przy jego nazwisku pojawiła się litera "Q".

PŚ w Wiśle. Nietypowa sytuacja w kwalifikacjach. Casey Larson powtarzał swój skok

Najbardziej poszczęściło się mimo wszystko Casey'owi Larsonowi, który osiągnął 46. lokatę i wywalczył sobie udział w sobotniej rywalizacji, natomiast przeszedł on dodatkową wojnę nerwów, bo... skakał dwukrotnie.

Za pierwszym razem oddał skok o długości 111 m, ale pozwolono mu go powtórzyć, bo - jak się okazało - podczas zjazdu z rozbiegu został trącony w nogę dmuchawą, co bez dwóch zdań mogło wpłynąć na jego koncentrację. Przy drugiej próbie wszystko przebiegło już bez zakłóceń, a Larson odnotował 113 m i mógł odetchnąć z ulgą...

PŚ w Wiśle. Kiedy pierwszy konkurs?

Pierwszy konkurs w Wiśle ma rozpocząć się 7 grudnia o godz. 15.05, a poprzedzi go seria próbna zaplanowana na 14.00. Oczywiście - jak zwykle - należy mieć baczenie na fakt, że warunki pogodowe mogą spłatać organizatorom figla i może dojść do pewnych opóźnień. Zapraszamy do śledzenia poczynań skoczków w relacji tekstowej na żywo wraz z Interią Sport.

