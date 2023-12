Sprawa wygląda tak, że do góry jedziemy ubrani w takie "teletubisie" które nas ogrzewają i w normalnych butach, a w plecakach mamy buty skokowe, wkładki i rękawiczki, w których skaczemy. Na górze mamy domek, w którym się przebieramy już w buty skokowe i wszystko inne. Jak tam dotarłem, no to rozebrałem tego "teletubisia", odłożyłem plecak i poszedłem do toalety. Wracając z toalety zauważyłem, że mojego plecaka już nie ma. Ktoś z obsługi uznał, że jeśli nie ma nikogo przy tym plecaku, to znaczy, że go można wysłać na dół. Po prostu wysłali mój plecak z butami na dół, poleciałem szybko na wyciąg, ale już nie zdążyłem plecaka zabrać, już pojechał na dół. Poszedłem do kontrolera u góry, żeby to zgłosić i zapytać, czy ktoś może mi dostarczył plecak, czy mogę skoczyć później. No ale przez radio z kimś pogadał, jury uznało, że tylko jeżeli zdążą mi przywieźć plecak, żebym skoczył w swojej kolejności, to tylko wtedy mogę skoczyć. Później już nie dadzą mi oddać skoku. Głupia sytuacja. Nie była to jakby moja wina, nikt nie chciał mi w tym pomóc. Uznali, że jak nie zdążę, to sorry

~ powiedział.