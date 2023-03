Dobrym skokiem w zawodach popisał się startujący z numerem siódmym Austriak Maximilian Steiner , który pofrunął 119,5 m i po swojej próbie objął prowadzenie w zawodach . Pewnie myślami wybiegał już do drugie serii, lecz szybko wybił mu to z głowy kontroler sprzętu - Christian Kathol . Błyskawicznie pojawiła się bowiem informacja o tym, że austriacki skoczek został zdyskwalifikowany z powodu nieodpowiedniej długości kombinezonu .

Skoki narciarskie: PŚ w Lillehammer. Trzy dyskwalifikacje w konkursie Raw Air

Warto odnotować, że była to pierwsza dyskwalifikacja podczas tegorocznych zmagań w ramach cyklu Raw Air , lecz... nie było to ostatnie słowo ze strony kontrolerów sprzętu podczas wtorkowej rywalizacji. Później zdyskwalifikowani zostali bowiem także Estończyk Artii Aigro , u którego dopatrzono się bliżej nieokreślonego problemu z kombinezonem oraz Kristoffer Eriksen Sundal . U Norwega - tak jak w przypadku Steniera - chodziło o długość kombinezonu.