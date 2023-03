Choć kwestia tego, w czyje ręce powędruje Kryształowa Kula jest już prawdopodobnie rozstrzygnięta, nadal nie wiadomo, jak potoczą się losy skoczków podczas tegorocznej edycji Raw Air. Z konkursu na konkurs zmienia się bowiem kolejność w klasyfikacji generalnej turnieju. To, co zasmuciło wielu kibiców "Biało-Czerwonych" to fakt, że o nagrodę główną w Norwegii nie powalczy raczej żaden z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera. Jak się okazuje, nie jest to jednak jedyny powód, przez który polscy kibice mogą być niezadowoleni.