PŚ w skokach narciarskich w Sapporo. Lovro Kos w kuriozalnej sytuacji

Jak się później okazało, Słoweniec miał problemy z wiązaniami, lecz dostał jeszcze szansę na to, by go rozwiązać. Nie miał jednak na to wiele czasu i długo nie było jednak wiadomo, czy Lovro Kos ostatecznie wystąpi w zawodach.