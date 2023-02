Kulisy życia prywatnego Jana Habdasa. Taki jest naprawdę

Jan Habdas wywalczył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w Whistler. To największy sukces w karierze 19–latka, który w tym sezonie z marszu wszedł do seniorskiej kadry reprezentacji Polski i stał się odkryciem. Przed laty jego umiejętności docenił legendarny Hannu Lepistoe, a on sam marzył o karierze narciarza alpejskiego. Dziś to największa nadzieja polskich skoków narciarskich.