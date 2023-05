Kulisy odejścia Macieja Maciusiaka. Adam Małysz zdradził, co się stało

Wiadomo już, że Maciej Maciusiak nie będzie trenerem kadry B w skokach narciarskich. Na tym stanowisku ma go zastąpić - według medialnych doniesień - Czech David Jiroutek .

To jednak wcale nie oznacza, że Maciusiak zupełnie odchodzi z pracy w PZN. Adam Małysz , szef związku, zdradził też w rozmowie z Interia Sport ciekawą rzecz.

Maciej Maciusiak został zwolniony. Adam Małysz zdementował

- Chcę zdementować informacje o tym, że to PZN zwolnił trenera Macieja Maciusiaka. To nie jest prawda. Szkoleniowiec sam, po rozmowach z Thomas Thurnbichlerem i grupą trenerów, zrezygnował z prowadzenia kadry B - przyznał prezes PZN.

Maciusiak jest związany z Małyszem przez wiele lat. W czasach gdy "Orzeł z Wisły" podbijał światowej skocznie, pełnił on rolę asystenta trenera kadry młodzieżowej, a następnie był serwismenem w teamie Małysza. Pomagał też trenerowi Hannu Lepistoe .

Od sezonu 2011/2012 nieustannie pracował w PZN z różnymi kadrami. To po treningach u niego odżywali Maciej Kot, Stefan Hula, Andrzej Stękała czy Dawid Kubacki , którzy potem zaczęli dobijać się do światowej czołówki.

- Nasze losy są rzeczywiście splątane, ale to jest zbieżność. Nie brałem do tej pory w negocjacjach z Maćkiem Maciusiakiem, by ktoś mi nie zarzucił stronniczości. Muszą być jasne i ścisłe zasady - powiedział Małysz.