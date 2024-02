Sezon 2023/24 to droga przez mękę dla polskich skoczków narciarskich i ich kibiców. Żaden z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera nie znajduje się w czołowej dwudziestce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ani nie uplasował się w pierwszej dziesiątce któregokolwiek z konkursów cyklu. Czy powiewem nadziei okażą się mistrzostwa świata w lotach, w których Piotr Żyła zajął szóstą lokatę, a Aleksander Zniszczoł dwunastą? Trzeba podchodzić do tego z dystansem, bo już kilkukrotnie wydawało się, że nadchodzi moment przełomowy i za każdym razem był to fałszywy alarm.

Zwyżka formy Zniszczoła jest jednak faktem. 29-latek urodzony w Cieszynie w ostatnich konkursach indywidualnych zajmował obiecujące miejsca: był 21. w Garmisch-Partenkirchen, 24. w Innsbrucku, 16. w Bischofshofen, 20. w Wiśle i 11. w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi po pierwszej serii klasyfikowano go na czwartej pozycji, co rozbudzało oczekiwania fanów na to, że w końcu któryś z "Biało-Czerwonych" stanie na podium.

Będzie o to jednak w najbliższym czasie bardzo trudno. Przyznał to w rozmowie z WP SportoweFakty prezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego Andrzej Kozak. W jego opinii indywidualny wicemistrz świata juniorów z 2012 roku ma zbyt mocną konkurencję, by wejść na "pudło".

Według mnie, musiałby wydarzyć się jakiś cud. Moim zdaniem jest 10 zawodników, którzy są na bardzo wysokim poziomie i odstają od pozostałych ~ Andrzej Kozak

Aleksander Zniszczoł liderem polskich skoczków? "Być może ma najlepszą formę"

Prezes został zapytany, czy uważa, że Zniszczoł jest teraz liderem polskiej kadry. Odparł, że być może znajduje się w najlepszej dyspozycji, ale zaznaczył, że nie jest to poziom Kubackiego czy Stocha sprzed roku.

- Trudno od razu kreować lidera. Kilka razy dobrze się zaprezentował, choć w tym drugim skoku w Zakopanem w konkursie indywidualnym mógł akurat oddać lepszą próbę. W tej chwili być może ma najlepszą formę w naszej kadrze, ale jeszcze wiele mu brakuje do Kamila Stocha czy Dawida Kubackiego z zeszłego sezonu - zakończył.

Zniszczoł w tej chwili zajmuje 28. miejsce w "generalce" PŚ. Ma w dorobku 67 punktów. Wyżej są Kamil Stoch (26., 89 pkt), Dawid Kubacki (24., 108 pkt) i Piotr Żyła (22., 117 pkt). 36. z kolei jest Paweł Wąsek (42 "oczka").

