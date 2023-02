Świetne nastroje w Norwegii po konkursie Pucharu Świata w Lake Placid . Halvor Egner Granerud wygrał niedzielne zmagania i znacznie powiększył swoją przewagę nad drugim w klasyfikacji generalnej PŚ Dawidem Kubackim . Obecnie różnica między oboma skoczkami wynosi 293 punkty. To na tyle dużo, że lider rankingu zdecydował się odpuścić zmagania w rumuńskim Rasnovie . Chce przygotować się do zbliżających się mistrzostw świata w Planicy .

Jednak to wcale nie oznacza okazji dla Polaka do odrobienia strat. Decyzją Thomasa Thurnbichlera "Biało-Czerwoni" również nie wezmą udziału w zawodach planowanych na weekend 17-19 lutego. "Teraz wykorzystamy czas do mistrzostw świata na przygotowanie drużyny, aby naładować akumulatory i oddać solidne treningowe skoki w celu ustabilizowania techniki. I potem wyruszymy do Planicy" - zadeklarował Austriak cytowany przez portal skijumping.pl.