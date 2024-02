Adam Małysz o Dawidzie Kubackim: Nie chciał odpuścić

Ostatecznie do Lahti pojadą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot i Paweł Wąsek . Najwięcej emocji wciąż jednak wzbudza absencja Kubackiego, a do tematu w programie "Misja Sport" Przeglądu Sportowego Onet odniósł się Adam Małysz.

"To zawsze jest trudna decyzja, bo jeśli zawodnik nie do końca coś czuje i nie do końca się z czymś zgadza, to ciężko przekonać go do tego. Słyszałem, że Dawid dość mocno oponował i nie chciał odpuścić tego weekendu (w Lahti - przyp.red)" - zdradził prezes PZN.