To właśnie Dawid Kubacki był podczas sobotnich zmagań na "mamuciej" skoczni w Vikersund najlepszym z polskich skoczków narciarskich , kończąc konkurs Pucharu Świata na ósmej pozycji. To ważne, bowiem gdyby uplasował się w drugiej połowie drugiej dziesiątki, straciłby już matematyczne szanse na zdobycie Kryształowej Kuli - nagrody dal triumfatora klasyfikacji generalnej Pucharu Świata .

Puchar Świata w Vikersund. Dawid Kubacki: Mogę się czuć skrzywdzony, ale to nic nie zmieni

W swojej pierwszej próbie Dawid Kubacki skoczył 218,5 m , zajmując miejsce na belce tuż po Ryoyu Kobayashim . O ile jednak Japończyk otrzymał ponad 20-punktową bonifikatę za wiatr , tak Polakowi przyznano z tego tytułu jedynie 6,3 punktu , co może dziwić.

"Czy czuję się dziś skrzywdzony przelicznikami? Czuć się mogę, ale to nic nie zmieni" - rozpoczął swoją rozmowę przed kamerą Eurosportu Dawid Kubacki. Następnie prowadzący wywiad reporter Kacper Merk stwierdził, że patrząc na wyniki konkursu można dojść do wniosku, że gdyby nasz skoczek miał podobny przelicznik co Ryoyu Kobayashi, byłby dzisiaj w okolicy podium.