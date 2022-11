Kubacki znokautował rywali w Wiśle! Dublet Polaka na początek PŚ

PŚ w Wiśle: Świetna forma Kubackiego, trzech Polaków z punktami.

Trzeci z naszych Aleksander Zniszczoł skoczył 118,5 metra, tak samo jak startujący po nim Jan Habdas. Żadnemu z nich niestety nie dało to awansu do drugiej serii i pucharowych punktów, choć Habdasowi, skaczącemu w gorszych warunkach, nie brakowało wiele, bo ostatecznie był 34., wobec 45 lokaty Zniszczoła. Jakub Wolny w pierwszej serii konkursowej osiągnął 116,5 metra i był 40., także nie mając szans na pucharowe punkty .

Paweł Wąsek, który w sobotę spisał się bardzo dobrze, w pierwszej serii niedzielnego konkursu potwierdził, że jest w wysokiej formie i osiągnął 125 metrów, co dało mu 23. lokatę i awans do finałowej serii. Z kolei piąty na inaugurację Pucharu Świata Piotr Żyła nieco zawiódł. Wylądował co prawda pół metra dalej od Wąska, ale była to dopiero trzynasta pozycja, co z pewnością go nie satysfakcjonowało.