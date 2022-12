Kubacki zdradził, kiedy na świat przyjdzie jego dziecko. Historia zatacza koło

Dawid Kubacki wraz ze swymi kolegami z reprezentacji Polski jest już na ostatniej prostej przygotowań do rozpoczęcia kolejnej edycji Turnieju Czterech Skoczni. Nowotarżanin jednocześnie wraz ze swoją żoną oczekuje narodzin drugiego dziecka i choć termin porodu wyznaczono już po zakończeniu niemiecko-austriackiej rywalizacji, to skoczek podkreśla, że w podobnych sytuacjach nigdy nic nie wiadomo i być może szczęśliwa informacja zaskoczy go jeszcze w trakcie TCS. Co ciekawe na państwa Kubackich czeka swoista... "powtórka z rozrywki".