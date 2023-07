Kubacki zdecydowanie w sprawie rewolucji. "To nie jest dobry pomysł"

Według najnowszych założeń, od zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 r. ma nastąpić rezygnacja ze znanej kibicom w ostatnich latach formy rozgrywania konkursu drużynowego, a zastąpić ma go rywalizacja duetów.

Skoki narciarskie. Dawid Kubacki zdecydowanie o zmianach na igrzyskach

W sprawie tej zabrał głos doświadczony polski skoczek. Kubacki podkreślił w rozmowie z Eurosportem, że "drużyna to drużyna, a nie dwie osoby". - To nie jest dobry pomysł. Mamy nowy format zawodów w parach i można je dodać do programu, nie ma problemu. Ale nie kosztem drużynówki, która miała swój klimat - oświadczył.