Dawid Kubacki zszokowany skokiem Kamila Stocha. Obrócił jego próbę w żart

Kubacki w drugim konkursie skoczył ledwie 146 metrów. Mogło się wydawać, że żaden z naszych skoczków nie wyląduje już bliżej. A jednak. Kamil Stoch lądował na buli i uzyskał tylko 105 metrów i był to prawdopodobnie jego najgorszy skok na skoczni do lotów w karierze. Polscy kibice oglądający te próby mogli mieć tylko skwaszone miny. Kubacki w rozmowie z Eurosportem podkreślił, że nie jest dumny z tego, co się wydarzyło, ale jednocześnie podszedł do tych wyników z dystansem. "Spodziewałem się, że krócej się nie da. Mówiłem, że już tego nikt nie przebije i wtedy Kamil powiedział - potrzymaj mi piwo. Belka niska, nie chciało przytrzymać za progiem, bo sam skok wydawał się ok" - powiedział jeden z naszych mistrzów o skoku swoim i Stocha.