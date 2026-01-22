Kubacki wybrany na IO, rywal od razu skomentował decyzję trenera. Tak rozpoczęła się wielka burza

Niezwykle udany w wykonaniu polskich skoczków był sezon 2013/2014. W końcu wtedy pierwszą w karierze Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej PŚ zdobył Kamil Stoch, a do tego dołożył dwa złota olimpijskie z Sochi. Do tego swoje pierwsze i jednocześnie ostatnie triumfy na poszczególnych zawodach tej rangi odnieśli Krzysztof Biegun oraz Jan Ziobro. Wysoki poziom trzymali także Piotr Żyła i Maciej Kot, a dorównać im próbował Dawid Kubacki.

Kampania ta była w końcu bardzo ważna, bowiem jak wspomnieliśmy, odbywały się igrzyska olimpijskie. Na przestrzeni sezonu walka nie toczyła się tylko o pucharowe punkty, a także o miejsce w kadrze na imprezę czterolecia. Termin zgłoszeń zbiegał się z zawodami PŚ w Zakopanem (weekend 18-19 stycznia 2014 roku). Przed nimi pewniakami byli Stoch, Ziobro, Żyła i Kot. Chociaż oficjalnie nigdzie taka informacja się nie pojawiła, to ci zawodnicy zajmowali najwyższe lokaty w "generalce" PŚ i najczęściej zajmowali wysokie lokaty.

Do kompletu brakowało ostatniego, piątego zawodnika. O to miejsce rywalizować mieli Krzysztof Biegun, Klemens Murańka i Dawid Kubacki. Pierwszy z wymienionych w końcu w Klingenthal odniósł sensacyjną wygraną, lecz poza tym konkursem nie zachwycał formą. Wydawało się, że o ostatnie miejsce powalczą pozostali dwaj. Na przestrzeni sezonu lepiej wyglądał młodszy ze skoczków. On w końcu do czasu ogłoszenia kadry na igrzyska punktował dziewięć razy, a jego najlepszą lokatą było 7. miejsce w Engelbergu.

Kubacki natomiast w czołowej "30" był o trzy razy mniej, a najlepszy występ, to trzykrotnie 17. pozycja. Przełomowy wydawał się jednak sobotni konkurs drużynowy (18 stycznia 2014 roku). Wtedy "Biało-Czerwoni" zajęli 4. lokatę, a Kubacki był indywidualnie najlepszym zawodnikiem. Murańka natomiast w zestawieniu widniał zdecydowanie niżej (22. miejsce).

Niedzielny konkurs został storpedowany przez pogodę, a do tego nie najlepiej prezentowały się tory lodowe, które z każdą minutą były coraz bardziej roztopione i utrudniały oddanie dobrego skoku. W tych zmaganiach Kubacki nie znalazł się w gronie punktujących, a jego rywal uplasował się nieopodal TOP10, bowiem na 13. miejscu. Po tej rywalizacji w Pucharze Świata miał na swoim koncie 130 punktów, natomiast starszy ze skoczków zaledwie 55. Liczby wskazywały jasno - na korzyść Murańki.

Kruczek ogłosił, potem taki wpis. Burza na całego

Po zawodach wreszcie nadeszła kluczowa chwila. Do Stocha, Ziobry, Żyły i Kota dołączył Kubacki. Jak tłumaczył Łukasz Kruczek, decydujące były skoki z drużynówki. Słowa te rozpoczęły wiele dyskusji.

- Wczorajsze skoki Dawida miały decydujący wpływ - przekazał cytowany przez Skijumping.pl.

Na skomentowanie decyzji trenera przez Klemensa Murańkę nie trzeba było czekać. Skoczek za pośrednictwem mediów społecznościowych skwitował to następującymi słowami: "Marzenia prysły, a nie powinny. Po dzisiejszym dniu nie wiem czy warto marzyć... i trenować w pocie czoła...!".

W tej sprawie nie zabrakło także słów ojca skoczka, Krzysztofa Murańki. Ten wtedy jasno zapowiedział, że syn nie zamierza kończyć kariery. Finalnie Murańka na igrzyskach nie wystąpił nigdy. Kubacki natomiast w Sochi wystartował tylko na skoczni normalnej, gdzie zajął dalekie 32. miejsce. Na obiekcie dużym zastąpił go Piotr Żyła.

Dla niego był to wtedy początek z tą imprezą. Cztery lata później w Pjongczang świętował z drużyną brązowy medal, a w 2022 roku w Pekinie indywidualnie, dość niespodziewanie, wywalczył brąz na skoczni normalnej. Czy weźmie udział w tegorocznych igrzyskach olimpijskich dowiemy się w czwartek 22 stycznia. W ten dzień poznamy nazwiska trzech zawodników, którzy przystąpią do rywalizacji na obiektach w Predazzo.

