Kubacki wrócił do skakania i od razu taki wynik. Świetne wieści z Francji

Wszyscy fani skoków narciarskich długo czekali na ten moment - już niebawem rozpocznie się oficjalnie Letnie Grand Prix w skokach narciarskich, a na pierwszy ogień pójdą tu zawody w francuskim Courchevel. We wtorek tuż przed południem odbyły się przy tym kwalifikacje do pierwszego konkursu i... przyniosły one naprawdę pozytywne wieści z obozu "Biało-Czerwonych" dotyczące Dawida Kubackiego, który przecież nie miał najłatwiejszego ostatniego sezonu zimowego.