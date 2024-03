Kubacki wraca do Pucharu Świata. "Kroczki do przodu" polskiego mistrza

Istotnym faktem było przy tym to, że do zmagań w Pucharze Świata powraca Dawid Kubacki, który ostatnio zamiast skakać w Lahti udał się do austriackiego Eisenerz, gdzie przechodził przez dodatkowe treningi mające polepszyć jego formę. Kilkoma refleksjami w związku z tym tematem nowotarżanin podzielił się w wywiadzie z Kacprem Merkiem z Eurosportu.

Dawid Kubacki wracając do Pucharu Świata: Mam już bazę, na której chcę dalej budować

Jak widać żyję, postarzałem się o tydzień i to w sumie tyle. Miałem trochę czasu by popracować i znowu tu jestem

"Do Planicy się może rozpędzę" - zażartował przy tym. Jak zaznaczył, zgadza się on z opinią swojego kolegi z kadry Kamila Stocha, który we własnym wywiadzie stwierdził, że niezależnie od tego, jak będzie przebiegać współzawodnictwo w Raw Air, każdy z "Biało-Czerwonych" musi skupić się przede wszystkim na swoich osiągnięciach. "Praca z dnia na dzień i koncentracja na tym, co jest do zrobienia" - skwitował w rozmowie Kubacki wskazując, co teraz będzie jego priorytetem.