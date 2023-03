Sobotnia seria próbna na "mamucie" w Vikersund należała do Stefana Krafta. Austriacki skoczek popisał się fenomenalnym lotem na odległość 249 metrów , przez co miał problemy przy lądowaniu. Był to jednak wyraźny sygnał ostrzegawczy dla Halvora Egnera Graneruda, który mimo przewagi nad rywalem, wciąż nie mógł być pewien triumfu w cyklu Raw Air.