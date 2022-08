Kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich zbliża się wielkimi krokami. Będzie to wielki sprawdzian dla naszych skoczków, którzy minionej zimy nie radzili sobie najlepiej. W polskiej kadrze doszło jednak do wielkich zmian - przede wszystkim w sztabie trenerskim, gdzie Thomas Thurnbichler zastąpił Michala Doleżala.

- Teraz wszystko wygląda super. Mamy bardzo dobry sztab szkoleniowy, pracujemy w grupie ludzi, która wie, co chce osiągnąć. Jest naprawdę znakomita atmosfera. Wszyscy są zmotywowani, gotowi do działań. Pierwsze treningi pokazały nam, że trener Thurnbichler jest idealną osobą na to miejsce - zdradził ostatnio Kamil Stoch w podcaście "Atlas Mówi".

Nasz skoczek pochwalił się także kibicom, że polska kadra wraca do ciężkiej pracy. "Wracamy do biura" - napisał Kamil Stoch w mediach społecznościowych, publikując przy tym fotografię wykonaną podczas zajęć.

Skoki narciarskie: Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki aktywni w social mediach podczas treningów

W ostatnich dniach polscy skoczkowie narciarscy mieli okazję popracować między innymi w tunelu aerodynamicznym. Przysporzył on naszej kadrze sporo zabawy. W tym aspekcie niezmiennie królował Piotr Żyła, który... wynalazł nawet nowy styl skakania na nartach . Lepiej jednak, by nie testował go w czasie zawodów...

Wyczynów z tunelu na skoczni nie powinien powielać także Dawid Kubacki, który podczas ćwiczeń zaczął bujać się na uprzęży, a następnie pchnięty lekko w narty kompletnie stracił panowanie nad sytuacją i po chwili wylądował z głową w dół. Na szczęście zabezpieczenia zadziałały jak należy i nikomu nic się nie stało. Nasz skoczek opublikował zresztą nagranie całej sytuacji, które opatrzył klimatyczną, radosną muzyką. I oby nasi skoczkowie zimą śpiewająco spisywali się podczas zawodów Pucharu Świata!