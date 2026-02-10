Kubacki ujawnia nieznane fakty o Tomasiaku. Nie jest tak, jak ludzie myśleli

Znakomicicie dla Polski rozpoczęły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie-Cortinie d'Ampezzo. W poniedziałek 9 lutego na skoczni normalnej w konkursie indywidualnym mężczyzn pierwszy medal dla naszego kraju na tej imprezie wywalczył Kacper Tomasiak. 19-letni skoczek pokonał wielu bardziej doświadczonych rywali i ostatecznie sięgnął po wicemistrzostwo olimpijskie. Lepszy od niego był jedynie Niemiec Philipp Raimund. Pozostali reprezentanci Polski w skokach, Kamil Stoch i Paweł Wąsek, rywalizację ukończyli poza TOP30.

Kacper Tomasiak ze srebrem olimpijskim. A potem taka wymiana zdań z Dawidem Kubackim

Poczynania najmłodszego z podopiecznych Macieja Maciusiaka z zapartym tchem oglądali również Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła. Panowie co prawda nie znaleźli się w kadrze Polski na igrzyska, jednak dołączyli do grona ekspertów Eurosportu. Popularny "Wiewiór" popisy Tomasiaka oglądał z dołu skoczni w Predazzo, Kubacki natomiast wszystkiemu przyglądał się ze studia Eurosportu. Po wywalczeniu przez Tomasiaka srebrnego medalu skoczek z Nowego Targu miał okazję zamienić z nim kilka słów.

"Ja ciebie zapytam tylko o jedno. Czy dotarło do ciebie to, co zrobiłeś? Bo miałem takie wrażenie, kiedy cię pokazywali na podium, że to zaczyna się dobijać do ciebie i emocje zaczynają wypływać" - dopytywał 35-latek młodszego kolegę z kadry.

"Trochę tak, chociaż na pewno jestem zmęczony adrenaliną, która opada po konkursie. Ale już dociera to do mnie i jestem bardzo szczęśliwy" - odpowiedział Kubackiemu świeżo upieczony wicemistrz olimpijski.

Dawid Kubacki zdradza prawdę o Tomasiaku. "Jak się już odezwie, to nam pójdzie w pięty"

Kolejnego dnia, gdy emocje nieco opadły, Dawid Kubacki ponownie pojawił się w studiu Eurosportu. Gdy poruszono temat Kacpra Tomasiaka, jego starszy kolega po fachu zdecydował się ujawnić jego "prawdziwe oblicze". Jak się okazuje, gdy nie ma w pobliżu kamer telewizyjnym, 19-latek nie jest wcale tak cichy i spokojny, jak mogłoby się wydawać.

"Myślę, że on bardzo na fajnie w głowie poukładane. Magda mówi, że jest takim grzecznym zawodnikiem, ale on tam potrafi też się odgryźć, bo widać było od samego początku, kiedy przyszedł do tej grupy (reprezentacji Polski w skokach narciarskich - przyp. red.). On nie był takim schowanym zawodnikiem. Sprawia wrażenie, że jest taki grzeczny, nie odezwywa za bardzo. Ale jak jesteśmy sami w grupie, to nam od początku sezonu takie pociski dawał. (...) Przeważnie jest cichy, ale jak się już odezwie, to nam pójdzie w pięty" - wyjawił Kubacki.

Kacper Tomasiak, zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Kacper Tomasiak z medalem olimpijskim Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki Andrzej Iwańczuk East News

Apoloniusz Tajner: Nie sądziłem, że stać mnie jeszcze na takie emocje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport