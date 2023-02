Zawody w Lake Placid miały dla reprezentacji Polski słodko-gorzki smak. Piotr Żyła i Dawid Kubacki, przy aplauzie licznie zgromadzonej pod skocznią amerykańskiej polonii, pewnie zwyciężyli w pierwszym, historycznym konkursie duetów . "Jupiii. Wygrali Hamerykański super team" - cieszył się "Wewiór" we wpisie w mediach społecznościowych. "Wygrana!" - dodawał zadowolony "Mustaf". Ale na tym większe pozytywy właściwie się skończyły.

W niedzielnych zmaganiach Dawid Kubacki zajął szóste miejsce, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła znaleźli się dopiero w trzeciej dziesiątce, a pozostałych trzech kadrowiczów nie awansowało do serii finałowej. Następny triumf w sezonie zanotował Halvor Egner Granerud , który w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata odskoczył Kubackiemu na 293 punkty.

To już solidna przewaga, która w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie. Polak nie będzie miał okazji odrobić strat do Norwega. Decyzją Thomasa Thurnbichlera "Biało-Czerwoni" nie wystartują w PŚ w rumuńskim Rasnovie . To może zaboleć zwłaszcza Dawida, bowiem poważnie komplikuje jego szanse na zdobycie Kryształowej Kuli.

Komplikują się szanse Dawida Kubackiego na zdobycie Kryształowej Kuli. Thurnbichler tłumaczy decyzję. Najbliższy cel: ustabilizowanie techniki

Do końca sezonu 2022/2023 jeszcze daleka droga, ale straty Kubackiego do Graneruda są już na tyle spore, że należałoby je odrabiać już teraz. Gdyby Polak wystąpił w Rasnovie, różnica mogłaby zostać znacznie zmniejszona. Wszystko dlatego, że norweskiego skoczka w Rumunii zabraknie . "Czy w tym momencie głową jestem już w Rasnovie, czy w Planicy? Oczywiście, że w Planicy. Wcześniej udam się tylko do Trondheim [to w tym mieście mieszka Halvor - przyp. red.], a stamtąd prosto do Słowenii" - zadeklarował w rozmowie z Eurosportem.

Jeszcze zanim Thurnbichler ogłosił swoją decyzję, Kubacki deklarował, że w razie czego byłby gotowy do startu w Rasnovie . "To, co pokazałem, daje mi poczucie, że wracam na właściwe tory. Wierzę, że jestem w stanie popracować nad tym dalej na kolejnych zawodach. Począwszy od drugiej serii w sobotnim konkursie indywidualnym, z wyłączeniem dzisiejszego pierwszego skoku, wszystkie próby były naprawdę fajne" - mówił cytowany przez portal skijumping.pl. Natomiast oczywiście wie, że ostatnie słowo należy do trenera. "Przyjmę każdą decyzję sztabu z takim samym zrozumieniem. Po prostu będę pracował" - dodał skoczek.

Po wszystkim głos zabrał austriacki szkoleniowiec. Wyjaśnił, co on i jego podopieczni będą robić w krótkiej przerwie. Okazuje się, że chcą skupić się na przygotowaniach do mistrzostw świata w Planicy, które zaplanowane są na termin od 22 lutego do 4 marca.

Teraz wykorzystamy czas do mistrzostw świata na przygotowanie drużyny, aby naładować akumulatory i oddać solidne treningowe skoki w celu ustabilizowania techniki. I potem wyruszymy do Planicy ~ - zadeklarował dla skijumping.pl.

