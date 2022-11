Kubacki tłumaczy bolesną wpadkę! Przyznał wprost, co zrobił źle

Kubacki w pierwszej serii poszybował na 145,5 m, co dało mu prowadzenie o punkt przed Anże Laniskiem, czyli zwycięzcą sobotniego konkursu, w którym Polak był czwarty. Drugi skok naszego reprezentanta był jednak zdecydowanie słabszy, również w porównaniu do prób rywali, przez co zamiast zwycięstwem czy podium, skończyło się na szóstym miejscu.