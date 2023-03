To może być wielki dzień dla Halvora Egnera Graneruda! Norweg w niedzielnym konkursie w Vikersund może zagwarantować sobie nie tylko zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu Raw Air, ale też Kryształową Kulę, dla najlepszego skoczka narciarskiego całego sezonu. Dawid Kubacki ma już tylko minimalne, matematyczne szanse na to, by pokonać 26-latka. Co musi się stać, by znajdujący się w świetnej formie Granerud odebrał je Polakowi? Odpowiedź znajdziecie poniżej.