To już niemal koniec współzawodnictwa w Turnieju Czterech Skoczni w bieżącym sezonie - obejrzeliśmy już bowiem trzy z czterech konkursów słynnej rywalizacji. 4 stycznia odbyły się zawody na skoczni HS-128 w Innsbrucku , lepiej znanej jako Bergisel. Na obiekcie tym najlepszy okazał się Dawid Kubacki , niwecząc marzenia Halvora Egnera Graneruda dotyczące zajęcia najwyższego miejsca na podium we wszystkich odsłonach TCS.

Po zakończeniu zmagań Kubacki znalazł chwilę czasu na to, by wystąpić przed kamerą Eurosportu i podzielić się kilkoma refleksjami na temat swojej obecnej formy.

Dawid Kubacki po wygranej w Innsbrucku: W drugiej serii mogło być lepiej

Skoczek otrzymał również pytanie o to, czy wraz ze sztabem szkoleniowym nie dyskutował ws. możliwego obniżenia belki. "Nie było takich rozmów, to jest kwestia trenerów, oni mają podgląd na to, co się dzieje na skoczni" - odparł nowotarżanin.